Uwe Röslers jubel var tegn på mere end glæde over tre point på en svær udebane

Uwe Rösler faldt på knæ med knyttede hænder, rejste sig så op og spænede ned mod de medrejste AGF-fans. Han havde netop vundet opgøret på udebane mod FC Nordsjælland, som han i ugen op til havde kaldt »sæsonens sværeste«.

Med 1-0 sejren i Farum jublede Uwe Rösler formegentlig over mere end blot de tre vundne point. Han jublede formegentlig også over mere end det faktum, at AGF blot er det andet hold til at besejre FC Nordsjælland på det kunstige græs i Farum.