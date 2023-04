Til sidst sagde kommunen stop: Sagsøgt bestyrelse holdt i årevis hånden over svindelmistænkt direktør

Torsdag den 10. august 2017 blev der holdt to møder i Østjysk Boligs bestyrelse. Først et helt normalt.

Et frit tilgængeligt referat viser, at der blev snakket om sammenstød med bander i Bispehaven, en besparelse på frokostordningen og boligforeningens budget. Men hverken offentligheden, beboere i foreningens næsten 3.000 almene boliger eller Aarhus Kommune vidste, at der senere samme dag blev holdt et møde »nummer to«.