Red Bull åbner stort gamingcenter i Aarhus

I Red Bull Gaming Sphere Aarhus kan både rutinerede gamere og interesserede gæster tage plads ved mere end 160 pc-gamingstationer. De nyrenoverede lokaler vil også indeholde en e-sportsarena, et broadcastingstudie, et streamer/content creator-rum, et konsolområde, simracere, et bootcamprum, en takeawayrestaurant (Bytes) og meget mere, hedder det.