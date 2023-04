11/04/2023 KL. 19:00

Fællesråd er utilfreds med nye byggeplaner på Aarhus Ø

En lokalplan, der indeholder planer om at bygge nye boligkarréer ved Aarhus Ø, har været længe undervejs. Fællesrådet i området er dog kritisk over for højden på de nye bygninger.