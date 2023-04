Uwe Röslers stemme vibrerer, mens han taler, så det lyder, som om han snakker ind i en blæser. Han er hæs efter dagens træning. Fra afstand kunne kunne man høre ham råbe »good!« og »great!«, men også »come on!« og »better!«.

Sådan er tingene i AGF også lige nu: gode. Holdet er det næstmest formstærke i ligaen og er blot to point fra toptre. Men ifølge cheftræneren skal det også blive bedre: Sammen med holdet har han nu sat sig et nyt mål for sæsonen, og det kræver slid.