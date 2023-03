23/03/2023 KL. 06:00

For abonnenter

Så mange kører over for rødt lys hver dag i »dødskryds«

Med nye tal for, hvor mange der kører over for rødt lys i omstridt lyskryds i Aarhus, går toppolitikere til justitsministeren for at få opsat længe ventede kameraer til at blitze bilisterne.