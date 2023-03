Syv grundejere gik efter 1,5 mio. kr. i erstatning fra Aarhus Kommune og påberåbte sig bl.a., at deres rettigheder i Den Europæiske Menneskerettighedskommissions artikel 8 var overtrådt. Men da der fredag den 17. marts endelig faldt dom i den årelange strid om, hvad naboer til et eventområde må tåle af gener, tabte sagsøgerne med et brag. Den langstrakte Classic Race-sag er dog ikke helt slut endnu, for grundejernes advokat varsler, at de vil anke afgørelsen.