De tre nægter sig alle skyldige, oplyser politiet til Ritzau. Den 19-årige har kæret kendelsen om fængsling til landsretten.

Det er den 20-årige, som kun har fået opretholdt anholdelsen i tre døgn. Når der ikke sker fængsling, skyldes det som regel, at der endnu ikke er tilstrækkelige beviser, til at dommeren kan godtgøre en varetægtsfængsling.

Men den længere anholdelse giver politiet mulighed for i løbet af tre døgn at indsamle nye beviser, som en anklager så kan fremlægge ved et nyt retsmøde og kræve kvinden fængslet.

Tidligere onsdag sagde politiinspektør i Østjyllands Politi Jesper Bøjgaard Madsen, at politiet måske ville skride til flere anholdelser i sagen.

- Der er flere indikationer på, at der har været tale om en bevidst handling, og derfor er vi fortsat i fuld gang med efterforskningen for at finde frem til, hvad der er sket, sagde han i en pressemeddelelse.