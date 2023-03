Hver anden dag opsøger et barn landets eneste krisecenter for unge, Joannahuset, for at få hjælp.

I en ny dokumentar ”De umyndige” skildres 17 årige Kayla og tre andre unges historier og deres hverdag i Joannahuset, der er Danmarks eneste krisecenter for børn og unge under 18 år.

Selvom huset er beliggende i København får dokumentaren premiere i Aarhus i biografen Øst for Paradis den 7. marts 2023. Efter visningen er der arrangeret paneldebat om børns rettigheder og det faktum, at mange børn – også i Aarhus – ikke føler sig lyttet til af systemet.