Først var de to, nu er de tre.

I sidste uge fik Inger Støjbergs parti to nye byrådsmedlemmer i Østjylland – et i Norddjurs og et i Skanderborg Kommune. Allerede nu har den tredje meldt sig.

Ifølge flere eksperter er det et vigtigt skridt for Danmarksdemokraterne. De peger på, at der sagtens kan komme flere afhoppere ind under Inger Støjbergs faner i kommunalbestyrelserne i fremtiden.