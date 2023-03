En gravko æder løs af gangbroen foran en blok. Delene bliver lagt i en bunke på byggepladsen, der er spærret af med høje metalhegn. Forberedelserne til at jævne to blokke i Gellerupparken i det vestlige Aarhus med jorden er i fuld gang denne tirsdag formiddag. Mellem hegnene sikrer en snæver passage Khawla Younes og hendes familie adgang til deres lejlighed. Familien er den eneste tilbageværende i blokken med i alt 48 lejligheder og udgør en trussel mod gravkoens videre færd for at leve op til ghettoloven.