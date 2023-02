20/02/2023 KL. 08:36

For abonnenter

Naturhistorisk Museum vil flytte ind i Navitas

Naturhistorisk Museum har kig på Navitas som muligt hjemsted for et nyt natur- og videnskabsmuseum til over 600-700 mio. kr. Rektor for Aarhus Maskinmesterskole, der bor i Navitas, er dybt forundret over planen.