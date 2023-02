22/02/2023 KL. 10:45

For abonnenter

Jens Albinus vil gerne have folk til at grine i forestillingen ”Kool Kool Kina” på Katapult

I en ny forestilling på Teater Katapult spiller Jens Albinus en hvid, midaldrende historieprofessor, der ikke har forstået, at tiden ikke er til at gå enegang, men til at stå sammen.