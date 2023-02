Taget over hotellets lobby er utæt. Det er svært at få øje på, hvor vandet kommer fra, men den ihærdige sydspanske regn har altså fundet små sprækker, som betyder, at hotelpersonalet har måttet lægge håndklæder på gulvet. Regnen har ødelagt Uwe Röslers planer.

AGF’s tyske cheftræner havde ellers en klar idé for, hvordan onsdag eftermiddag skulle være brugt med truppen.