Utryghed er ikke den eneste følgevirkning af, at bulldozerne endnu ikke har fået lov til at jævne blokke i Bispehaven med jorden. Nu viser det sig også, at ventetiden på en nedrivningstilladelse er tæt på at sprænge budgettet.

Tomme lejligheder i de seks blokke med i alt 310 boliger koster i øjeblikket ca. 1 mio. kr. om måneden. Det