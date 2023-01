30/01/2023 KL. 09:00

Aarhus United har hentet talentfuld bagspiller hos Ikast og forlænget med holdkaptajnen

Det er en travl tid for landets håndboldklubber, hvor profiler ryger fra den ene klub til den anden. Det gælder også for det bedste kvindehåndboldhold i Smilets by.