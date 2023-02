07/02/2023 KL. 18:30

En greve har fået blod på tanden. Det får dramatiske konsekvenser

Aarhus Teater har taget historien om Dracula op på sin største scene. Der er brug for pladsen, for udover skuespillerne er der også et flygel, en kapelmester og 21 korsangere på scenen.