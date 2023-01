2022 blev rekordår for turismen i Aarhusregionen

Attraktioner trækker mange gæster

Et af de steder, hvor man har investeret i nye turismeoplevelser, er Kattegatcentret i Grenaa. Her stod et nyt pingvinanlæg med 14 æselpingviner klar til højsæsonen 2022. Anlægget er ét af kun otte pingvinanlæg i verden, hvor det er muligt at stå i samme rum som subantarktiske pingviner, og det har været med til at trække besøgstallene i vejret.

I 2022 kunne tælleapparaterne på Kattegatcentret tælle til cirka 170.000 gæster, hvilket er cirka 15.000 flere end i 2019.

»Pingvinanlægget er en stor nyhed for os, og gæsterne har også taget rigtig godt imod det. Allerede fra dag ét, efter vi åbnede anlægget, kunne vi mærke en stor interesse fra publikum, og vi har blandt andet oplevet flere tyske gæster end normalt. Det er dejligt, også fordi vi også kan mærke, at de besøgende stadig bruger penge på trods af krise og inflation,« siger Karsten Bjerrum Nielsen, direktør på Kattegatcentret.