En reception i november sidste år for at sige farvel til Sundhed og Omsorgs afskedigede direktør Hosea Dutschke mødte kritik fra de to største partier, Socialdemokratiet og De Konservative, i Aarhus Byråd.

Nu kan JP Aarhus afsløre, at der i det forgangne år, hvor byrådet vedtog en sparerunde på 214 mio. kr., er blevet brugt markant flere penge på afskedsreceptioner i Borgmesterens Afdeling, som har Jacob Bundsgaard (S) i spidsen.