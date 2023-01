04/01/2023 KL. 06:45

Overfald og hærværk mod LGBT+-miljøet efterforskes som hadforbrydelser

LGBT+-mødested i Aarhus er blevet ramt af hærværk og overfald, og Østjyllands Politi formoder, at de samme gerningspersoner står bag. Forperson for LGBT+Huset i Aarhus kalder på mere handling for at komme diskrimination og hadforbrydelser til livs. Borgmesteren mener, det er et fælles ansvar.