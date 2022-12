To mænd fra Aarhus-området blev natten til fredag anholdt i en sag om indsmugling af en større mængde narko.

De to mistænkes for at have smuglet op til 60 kilo hård narko til Danmark.

Mændene blev anholdt på deres adresser vest for Aarhus. National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har desuden foretaget ransagninger.