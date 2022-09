Efter fire kampe i træk uden én eneste sejr kunne Skanderborg Aarhus’ spillere endelig fejre to point torsdag aften. Fusionsklubben fik skovlen under KIF Kolding og tog sejren 27-24. Spillere og cheftræner er glade for endelig at have fået den forløsende sejr.

Det gælder særligt topscoreren, Morten Balling, der scorede ni mål