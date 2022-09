Kan fodbold være integration? I Mohammed Shaban har man måske svaret

»Han kaldte mig for et svin og sagde, at jeg ikke skulle have taget dommerkort. Men så fik han bare et gult kort. Derefter holdt han mund,« siger 16-årige Mohammed Shaban med et stort smil på læben.

På væggen til venstre for ham hænger en plakat med fodboldspilleren Pernille Harder.

»Fejl er en del af fodbolden« og »Husk det gode humør« står der på den. To mottoer, som han har taget til hjerte.