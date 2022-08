22/08/2022 KL. 19:00

Et overraskende opkald gav AGF's målmand en unik mulighed

Katrine Svane fra AGF's kvindefodboldhold fik et af sit livs oplevelser, da hun var med til EM i fodbold. Hun håber på, at sommerens sensationelle EM kan bidrage til bedre muligheder for dansk kvindefodbold.