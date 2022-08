I et notat fra december sidste år fastslog Borgmesterens Afdeling, at Steen Stavnsbo og sekretariat i Teknik og Miljø skulle være opmærksomme på mulige habilitetsproblemer. Især i situationer, hvor rådmanden »kan siges at have en økonomisk gevinst tæt knyttet til en sags behandling, eller hvor sagens udfald konkret berører en organisation, som rådmanden har tilknytning til, herunder særligt i de tilfælde, hvor rådmanden deltager i den øverste ledelse«, fremgik det af et notat.

I notatet er der lavet vurderinger af Steen Stavnsbos eksterne aktiviteter. Bl.a. af at Steen Stavnsbo ejer 50 pct. af Ejendomsselskabet S&C ApS. Virksomheden arbejder med udvikling, investering i og drift af ejendomme i Østjylland, herunder primært i Aarhus og Favrskov Kommuner, fremgår det. Her er det juristernes vurdering, at der er en risiko for habilitetsudfordringer, eksempelvis i tilfælde, hvor ejendomsselskabet byder på ejendomme i Aarhus Kommune, samt i tilfælde, hvor selskabet søger om byggetilladelser/fravigelser fra lokalplanen eller lignende, som skal behandles i kommunen.