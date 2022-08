Kulørte lamper, fadølsklistrede brosten og jazz på Pustervig.

Festugen har mange facetter, og siden 1965 har Aarhus Festuge vakt hele midtbyen til live efter sommerferien med 10 dages fællesskab og festligheder.

To år med corona og uden egentlig festuge, som vi kender den, har ikke kunnet lægge temaet “In it together” i graven, og derfor udvides konceptet i år endnu mere. Her kommer det nye initiativ komSAMMEN ind i billedet.