Det føles stadig lidt som en drøm for 23-årige Isabella Dayyani Lautrup, der i mandags trådte op på Countdown-scenen på Roskilde Festival.

Under kunstnernavnet Dayyani var den aarhusianske sanger og sangskriver akkompagneret af et syvmandsorkester og dansere til et show, der var udtænkt ned til allermindste detalje. Fra koreografien,