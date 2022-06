»Omfattende borgersamarbejde« skal sikre fremtiden for Pier 3

»Jeg er glad for mange af de ting, der er bygget på Aarhus Ø, men jeg ser også mulighed for at skabe endnu bedre bymiljøer, der kan leve op til, at vi gør Aarhus Ø færdig og bygger bydelen sammen med Aarhus C.«

Rådmanden har tidligere givet udtryk for, at han ønsker at gøre Aarhus Ø, særligt Pier 3, mere grøn.

Modellen betyder, at Aarhus Kommune sammen med en kommerciel partner indgår i et arealudviklingsselskab, der skal stå for udarbejdelsen af en udviklingsplan for det samlede Pier 3. Det vil ske med et »omfattende borgersamarbejde«, lyder det i pressemeddelelsen.