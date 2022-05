16/05/2022 KL. 19:00

Det er svært at kigge en dukke i øjnene

I den dybe skov lidt uden for Aarhus er Det Kongelige Teater ved at være klar til repremieren på "Hobbitten". Signe Egholm Olsen puster liv i Bilbo-dukken, mens Kasper Leisner indtager scenen som den vise Gandalf. Vejen fra start til slut har ikke været uden prøvelser for de to skuespillere i den anderledes opsætning af den klassiske fortælling.