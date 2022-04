Hvor alarmerende er situationen for AGF?

»Det kan ikke blive mere alarmerende, end det har været indtil nu. Vi kan ikke skrue op for det, selvom resultatet ikke var godt. Det er tungt, at det nu er to uger i træk, at modstanderen scorer sejrsmålet i overtiden. Det giver sig selv. Vi skal have respekt for det mentale.«

Du har tidligere sagt, at du har stor respekt for AGF’s historie. Tynger den mere, end den gavner nu?

»Vi er nødt til at sige, at der er fem kampe tilbage, og vi har et forspring. Det skal vi bruge til at angribe, for det handler om at vinde kampene. Det er det eneste, det handler om. Vi skal ikke tænke på nedrykning, men vi er dernede, fordi vi har tabt flere kampe. Det skal vi arbejde os ud af.«

Hvad snakkede I om i omklædningsrummet efter kampen?

»Det handlede om de store linjer i kampen med f.eks. vores vilje. For os handler det om at få renset hovederne rene,« siger David Nielsen.