11/04/2022 KL. 06:45

Vandflyveren: Flyt vindmøllerne 1,5 kilometer væk fra havnen

Vindmøller yderst på Østhavnen bliver enden på vandfly i Aarhus C, vurderer operatøren Nordic Seaplanes. Forpersonen for byrådets klima- og bæredygtighedsudvalg fastslår, at der skal være vindmøller på Aarhus Havn.