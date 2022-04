04/04/2022 KL. 20:00

For abonnenter

Behøver parfumefri betyde kedelig? Ikke ifølge iværksætter Karina Lassen

Hvad gør man, når coronakrisen lammer ens arbejde fuldstændig? Karina Lassen fra Mårslet tog affære og udlevede en iværksætterdrøm for at løse et problem, hun selv stod med.