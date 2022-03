Der er nu kun to spillerunder tilbage i Bambusa Kvindeligaen, før det bliver afgjort, hvilke hold, der skal spille slutspil, og hvilke der ikke skal. Aarhus United er stadig med i kampen om de otte pladser, men det kræver, at det hele flasker sig under et stadigt stigende pres.

I dag, lørdag, klokken 14.30 går det løs mod Ajax København.