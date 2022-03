Det er tirsdag formiddag i Mørke på Djursland. Men for Kateryna Kostetska er det dag fem. Fem dage siden Ukraine blev invaderet. Fem dage siden hendes verden blev vendt op og ned. Og fem dage siden vi sidst talte med hende.

På spisebordet foran den 29-årige Kateryna Kostetska står to skærme og lyser hendes ansigt op: Én viser live-nyhederne fra en ukrainsk tv-station, som konstant står tændt. Den anden viser tre ansigter, der smiler tilbage mod hende. Forældrene, der føler sig trygge i Moldova, som de er flygtet til. Og broren i Ukraine, der gennem skærmen forsøger at overbevise sine forældre om, at de ikke skal være bekymrede for ham.