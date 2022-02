Tag en dyb indånding, Jón, for så spiller du langt bedre

De islandske gloser, formentlig eder, lyder halvhøjt på træningsbanen i Spanien, hvor AGF forbereder sig på et afgørende halvår. Efter en nærkamp i et afsluttende spil til to mål er Jón Dagur Thorsteinsson helt oppe at køre, da han mener, at muskelmanden Oliver Lund har lavet et stort frispark på ham.