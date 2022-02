Debatten om sikkerhedsforholdene i Aarhus Havn har været heftig i den senere tid. Politikerne har ved selvsyn kunnet se, at der flere steder omkring bl.a. Dokk1 og Navitas har været særdeles gode grunde til at forebygge eventuelle drukneulykker med hegn og kameraer. Onsdag aften gik det så galt igen - dog uden at menneskeliv gik tabt.

Ved 21.45-tiden blev Østjyllands Brandvæsen alarmeret via 112 om, at nogle forbipasserende havde set, at en mand var faldet i havnen ved Europaplads nær Dokk1 ved udmundingen af Aarhus Å. I dette område er der blevet sat et midlertidigt hegn op langs en del af åen for at forhindre den slags ulykker. »De forbipassernede holdt manden fast, indtil vore dykkere kom til stedet og fik hevet manden op,« fortæller operativ chef ved Østjyllands Brandvæsen, Jesper Hansen til Jyllands-Posten. Hvordan eller hvorfor manden var endt i vandet kan Jesper Hansen ikke sige noget om, ligesom han heller ikke kan sige, hvorvidt manden havde forceret et hegn før faldet.

Ifølge brandvæsenets operative chef skete der dog ikke noget alvorligt med manden, der blev kørt til observation på sygehuset efter turen i det kolde vand. Hvor vidt manden var beruset eller syg, melder historien heller intet om. Vagthavende ved Østjyllands Politi har ingen kommentarer til episoden. Så sent som i tirsdags fandt den årlige sikkerhedsvandring sted med deltagelse af Østjyllands Brandvæsen, Trygfonden, borgmesteren, teknik- og miljørådmanden, medlemmer af teknisk udvalg, en håndfuld medier og repræsentanter fra Missing People fra Dokk1 til Navitas. »Nogle steder er det åbenlyst farligt,« konstaterede Steen Stavnsbo (K), rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus, efter gåturen.

Han har allerede meddelt, at sikkerheden skal øges i området. Dels ved en række midlertidige tiltag i form af hegn dels ved nogle mere permanente løsninger i form af øget belysning på de mest udsatte steder langs vandkanten. »Folk vil falde i, selv om vi hegner ind, men vi skal gøre alt for at reducere den åbenlyse risiko,« konkluderede han og forklarede, at alle naturligvis har en forpligtelse til at passe på sig selv og hinanden.

Østjyllands Politi deltog ikke i den såkaldte sikkerhedsvandring på trods af at være inviteret. Kommunikationsrådgiver Jakob Christiansen forklarede, at det ikke er politiet, der skal træffe afgørelser om f.eks. opsætning af hegn eller lignende, og at man derfor vurderede, at det var bedre at overlade det til brandvæsnet og kommunen, som har god indsigt i de sikkerhedsmæssige forhold. »Vi indgår dog gerne i dialog med kommunen om eventuelle nye tiltag på havnen, og hvis der er foranstaltninger, der kræver politiets tilladelse, så vil vi naturligvis også blive inddraget,« sagde han til Jyllands-Posten.