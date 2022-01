Aarhus United-træner: »Vi skal ud og kæmpe for hvert eneste point«

To kampe siden midten af november. Det er alt, hvad det er blevet til for Aarhus United, der ser frem mod et tætpakket program i februar. I første halvdel af sæsonen fik kvinderne fra Aarhus kun skrabet ni point sammen i Bambusaligaen, og nu holdet ser ind i en travl og vigtig periode for at gøre sig forhåbninger om at spille med i slutspillet.