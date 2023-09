Joe Biden om mulig rigsretssag: De prøver at lukke regeringen

Præsidenten anklages af republikanere for at lyve over for amerikanerne om sønnen Hunter Bidens forretningsmæssige aktiviteter i udlandet.

Det Hvide Hus’ pressechef, Karine Jean-Pierre, kaldte tidligere onsdag sagen for et ”politisk stunt” og sagde, at republikanerne ikke har nogen beviser mod den siddende præsident.

Kevin McCarthy støttede da indtil for nylig heller ikke en rigsretssag mod Joe Biden, men med kun et snævert flertal for sit formandskab i Huset er han under hårdt pres fra partiets yderste højrefløj, som truer med at vælte ham.

Konflikten om en mulig rigsretssag kan ende med at få reel betydning for regeringens administrative virke i USA, fordi der er større finanspolitiske lovforslag på vej i USA.