Alabama vil som de første henrette dødsdømt fange med nitrogen

Også i Oklahoma og Mississippi er nitrogenmetoden tilladt, men har aldrig været i brug.

Det forventes, at udmeldingen fra Alabama sætter gang i en ny bølge af debat om USA’s brug af dødsstraf - og om hvorvidt det er i tråd med forfatningen.

58-årig Kenneth Smith er dømt til døden for at have udført et lejemord på en prædikants partner i 1988. Han skulle efter planen være blevet henrettet med gift sidste år, men det skete ikke, da der var problemer med det udstyr, der skulle bruges.

Han og flere andre indsatte i Alabama har forsøgt at udgå giftsprøjten til fordel for nitrogenmetoden.

Begæringen til Alabamas højesteret indeholder ingen detaljer om, hvordan henrettelsen konkret skal udføres.