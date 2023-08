Trumps advokat har overgivet sig til myndighederne i sag om valg

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trumps personlige advokat Rudolph Giuliani har onsdag overgivet sig til myndighederne i et fængsel i Georgia.

Han er anklaget for at have været med til at forsøge at omgøre resultatet af valget i 2020, som Donald Trump tabte til USA’s nuværende leder, Joe Biden.

Rudolph Giuliani, selv en tidligere offentlig anklager, nægter anklagerne.