Beboere på Hawaii kritiserer manglende varsel under skovbrand

- Der var ingen nødalarmer. Der blev ikke aktiveret nogen varselssystemer. Intet. Så nogle mennesker opdagede ikke engang branden, før det var for sent, siger Kamuela Kawaakoa til AFP.

Skovbranden fik elnettet til at kortslutte, og beboere i Lahaina har fortalt, at de ikke havde noget mobilsignal, da brandene ramte. Myndighederne bruger netop mobilnettet til at udsende varsler om eksempelvis farligt vejr.

Men selv om der rundtom er opsat sirener, som anses for at være robuste, blev heller ikke de aktiveret.

- Man kan stadig ringe 911 uden at have mobilsignal, så man burde også kunne få varslinger på sin telefon, siger Kamuela Kawaakoa.

- Og så har vi de her store sirener. Jeg er sikker på, at der er en måde, man kan få dem til at virke selv uden strøm.

- Jeg føler, at der var meget mere, som kunne være gjort for at redde en masse mennesker, som døde i denne brand, siger Kamuela Kawaakoa.

Lørdag meddelte rigsadvokaten på Hawaii, Anne Lopez, at hun har åbnet en undersøgelse af myndighedernes håndtering af skovbrandene.