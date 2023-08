Grønt lyst til selvkørende taxaer i San Francisco

Tilladelsen ses som et kritisk skridt for regulering af selvkørende biler.

San Francisco er en by af både symbolsk og praktisk betydning for udrulningen af selvkørende taxaer. Byen er et epicentrum for teknologi og har desuden allerede 500 selvkørende køretøjer på vejene.

Den har dermed været det største testlaboratorie for eksperimentelle biler.

Waymo og Cruiser siger, at test i den virkelige verden i tætbefolkede urbane miljøer er afgørende for at optimere teknologien.

San Franciscos brandvæsen, planlægningskommission, transitbureau og andre har været modstandere af at give tilladelsen. Det begrunder de med flere hændelser, hvor selvkørende biler har forstyrret brandbiler, politiaktivitet og anden uregelmæssig kørsel.