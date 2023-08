USA havde sidste år det største antal selvmord nogensinde

Avisen påpeger, at selvmord er et kompliceret fænomen, hvor mange faktorer spiller ind - blandt andet flere tilfælde af depressioner og begrænsede muligheder for at få hjælp mod psykiske sygdomme og problemer.

Men en faktor, som har spillet afgørende ind, er udbredelsen af let tilgængelige skydevåben, fremhæver Jill Harkavy-Friedman, som er med til at lede forskerne i Den Amerikanske Stiftelse for Prævention af Selvmord.

Selvmordsforsøg med skydevåben ender langt hyppigere med døden end mange andre typer af selvmord, og der er i dag skydevåben i flere og flere amerikanske hjem.