FBI har skudt og dræbt mand bag trusler mod præsidenten

Han har også truet distriktsanklager i Manhattan Alvin Bragg, der har efterforsket tidligere præsident Donald Trump.

Også USA’s justitsminister, Merrick Garland, har været mål for trusler.

I et opslag, der er en del af anklagen, har den mistænkte skrevet, at han var på vej til New York for at ”fuldføre min drøm om at tilintetgøre Alvin Bragg”.

Anklagen viser, at den mistænkte stod over for tre tiltalepunkter: mellemstatslige trusler, trusler mod præsidenten og at forsøge at få indflydelse, hæmme og gøre gengæld mod føderale retshåndhævere gennem trusler.

- Secret Service er bevidst om FBI-efterforskningen, der involverer et individ i Utah, der har fremsat trusler mod en beskyttet person, lyder det fra Secret Service, der står for beskyttelsen af præsidenten, vicepræsidenten og deres familier, i en udtalelse.