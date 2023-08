Skovbrande har opslugt turistdestinationer og dræbt seks i Hawaii

Nogle mennesker var onsdag tvunget til at hoppe i havet for at undslippe røg og ild. De blev ifølge en udtalelse fra Maui County reddet af den amerikanske kystvagt.

Amerikansk Røde Kors har åbnet et evakueringscenter på en high school i Maui.

Seks mennesker er bekræftet døde i brandene, siger borgmesteren i Maui County, Richard Bissen, på et pressemøde.

Panikslagne indbyggere har efter deres flugt delt videoer og billeder på sociale medier, der viser røgskyer, der stiger op over, hvad der engang var idylliske strande og palmetræer.