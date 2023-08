- Som præsident vil jeg sætte en stopper for våbengørelsen af regeringen, erstatte FBI-direktøren og sikre én standard for retfærdighed for alle amerikanske, skriver han på det sociale medie X, der tidligere var kendt som Twitter.

DeSantis skriver i en udtalelse, at han ikke har læst tiltalen, men hentyder til at, at et nævningeting i Washington D.C. ikke kan behandle Trump retfærdigt.

- Washington D.C. er en sump, og det er uretfærdigt at skulle retsforfølges af et nævningeting, der reflekterer sumpens mentalitet.

Entreprenøren Vivek Ramaswamy, der også forsøger at blive republikanernes kandidat, kalder tiltalen for ”uamerikansk”. Han siger også, at han vil benåde Trump, hvis han bliver valgt.