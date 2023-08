USA får nedjusteret kreditvurdering for første gang i 12 år

Dette vurderes typisk ud fra økonomiske oplysninger og historik for at bestemme, hvor sandsynligt det er, at de vil være i stand til at tilbagebetale gæld. Med andre ord, hvor tæt er landet på at gå statsbankerot.

Når et lands kreditvurdering nedgraderes, falder værdien af landets statsobligationer normalt. Dette skyldes, at investorerne betragter obligationerne som mere risikable, og derfor kræver en højere rente for at investere i dem.

Sidste gang en af de tre store kreditvurderingsbureauer nedjusterede USA’s kreditvurdering var i 2011. Det var S&P, der gjorde det, og deres vurdering er stadig AA+ den dag i dag.

Også dengang skete det i kølvandet på en politisk konflikt om det amerikanske gældsloft.