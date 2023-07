Flåter kan have givet en halv million amerikanere kødallergi

Næsten en halv million amerikanere er muligvis blevet allergiske over for kød på grund af et usædvanligt syndrom, der kan opstå efter flåtbid.

Det vurderer amerikanske sundhedsmyndigheder i en undersøgelse ifølge nyhedsbureauet AP.

Over 100.000 har fået bekræftet allergien, men ifølge undersøgelsen kan i alt 450.000 være blevet ramt.