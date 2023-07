Titusindvis af skuespillere i Hollywood går strejke

Titusindvis af Hollywood-skuespillere går i strejke. Det oplyser deres fagforening, SAG-AFTRA, torsdag aften dansk tid.

Det vil i realiteten lamme filmindustrien i Los Angeles.

Det stod klart efter et møde i fagforeningens bestyrelse. Her var et enstemmigt ja til at nedlægge arbejdet.

Strejken vil blive indledt fra midnat, oplyste SAG-AFTRA’s hovedforhandler, Duncan Crabtree, ifølge Los Angeles Times. Det vil sige klokken 09.00 fredag formiddag dansk tid.