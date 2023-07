Elon Musk søsætter AI-projekt for at konkurrere med ChatGPT

Lanceringen kommer, på trods af at Elon Musk i månedsvis har advaret om kunstig intelligens’ potentielt ødelæggende konsekvenser for den menneskelige civilisation.

Rigmanden har også argumenteret for, at der skal sættes bremseklodser på kapløbet mellem techgiganter som Google og Microsoft for at sikre, at der kan indføres passende lovgivning på området i tide.

Alligevel har Elon Musk nu hevet softwareingeniører med over fra både Twitter, Microsoft og OpenAI.

OpenAI, som Musk i øvrigt var med til at starte, lancerede sidste år chatrobotten ChatGPT, som siden er blevet voldsomt populær. Robotten har brugt data, som den har downloadet fra internettet, til at lære at føre dialog ligesom et menneske.